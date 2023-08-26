Кухачрук – о шоу Слуцкого и Дзюбы: Мне нравится их чувство юмора, прикольно делают

Нападающий «Пари НН» Илья Кухачрук высказался о нашумевшем шоу бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого и нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Форвард отметил, что ему нравится такой юмор, к тому же он думает, что участие в этом шоу не мешает Дзюбе играть в футбол.

«Но я бы так не смог. Чувство юмора очень специфичное, многое зависит от человека. Но Дзюба и Слуцкий молодцы, что умеют так вести себя на публике», - приводит слова Кухарчука Sport24.

Многие футбольные эксперты негативно высказывались в адрес шоу, которое выходит на ютуб-канале «Коммент.Шоу».