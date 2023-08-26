Булыкин подвёл итоги матча между «Рубином» и «Динамо»

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался об итоге матча шестого тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо».

«Интересная игра получилась. Было приятно видеть, как «Динамо» в меньшинстве отыгралось и забило такие прекрасные голы. Шикарные. Но чуть-чуть не хватило продержаться пару минут. Не стоит вешать нос, надо готовиться к следующей игре», — заявил экс-нападающий «Аякса» и «Локомотива», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также эксперт похвалил игроков казанского клуба за то, что они не опустили руки во второй половине встречи. По мнению Булыкина, должен был провести матч лучше, учитывая численное большинство.

Напомним, что «Рубин» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. После шести туров подопечные Марцела Лички находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 11 очками.