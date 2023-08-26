Пименов: «Личка не угадал с заменами»

Бывший игрок столичного «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о матче «бело-голубых» в рамках шестого тура Премьер-лиги против «Рубина».

«Во втором тайме было обилие красивых мячей плюс закономерный результат. «Динамо» играло в меньшинстве, повело в счёте, но, мне кажется, Марцел Личка не угадал с заменами», — заявил участник ЧМ-2002, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Пименов считает, что вышедший на поле во второй половине Александр Кутицкий не доработал в моменте со вторым голом. По мнению эксперта, москвичи, несмотря на более качественный контроль мяча, не могли создать моменты из-за отсутствия последнего паса.

Напомним, что «Динамо» упустил победу в гостевом поединке с «Рубином», а второй гол казанцев Джоэль Фамейе забил на 95-й минуте.