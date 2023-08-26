​«Спартак» не смог забить «Ахмату» в первом тайме

В субботу вечером в шестом туре чемпионата России играют «Спартак» и «Ахмат». В первом тайме команда Гильермо Абаскаля не смогла забить, но при этом и не пропустила – на табло «Открытие Арены» горят два нуля.

Следить за вторым таймом в матче «Спартака» против «Ахмата» можно будет в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что двух последних турах Премьер-лиги «Спартак» проигрывал – «Уралу» на выезде (2:3) и «Зениту» дома (1:3). Что касается «Ахмата», то в прошлом матче чемпионата команда разгромила «Оренбург» на своём поле (4:0).