Костанца: «С «Интером» было тяжелее, чем с «Реалом»

Бразильский, а теперь и российский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца вспомнил о сенсационной кампании тираспольского «Шерифа» в Лиге чемпионов два года тому назад, когда клуб обыграл мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер». Костанца заявил, что с миланским «Интером» тогда было сложнее играть, чем против «Реала»:

- Против «Интера» было сложнее всего. Они больше вели себя, как команда. «Реал» более индивидуален, а в «Интере» все строится на командной игре, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Костанца провел в тираспольском клубе два года, после чего перебрался в Самару.