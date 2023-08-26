Личка: «Надо отдать должное сопернику, 2:2 - результат справедливый»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- По этой игре и тому, как она закончилась, это потеря очков для «Динамо» или чудесный набор одного балла?

- В футболе бывает, что иногда забираешь очки, или сами забиваем на 95-й минуте в Санкт-Петербурге, и счет становится 3:2. Сегодня соперник забил на 95-й минуте, счет стал 2:2. В первом тайме, если оценивать мою команду, я не был доволен интенсивностью игры, малым количеством подходов в штрафную и ударов по воротам. Второй тайм - понятно, что мы выходили, проигрывая 0:1, и там сразу красная карточка, нам нужно было отыгрываться. Мы играли 4-3-2 и пробовали искать моменты один в один. Понятно, было тяжело, когда не хватало одного игрока на поле, это нормально. Вы видели, что команда собралась еще больше, у нас получилось забить два гола. И оставалось там 20-30 секунд, и мы могли набрать полноценные три очка. Надо отдать должное сопернику, хорошая команда. 2:2 - такой результат справедливый.

- Вот эти два гола «Динамо» с шикарных ударов, насколько это запланированная история? Или чистый экспромт?

- Запланированная? Как думаете? Я всегда хочу, чтобы игроки при выходе на поле, находясь в 18-20 метрах от ворот, не искали передачи поперек поля, потому что всегда надо отдать последний пас. Когда ты стоишь перед створом ворот, Макаров умеет очень хорошо бить с дистанции. Он может бить с 30 метров и сегодня забил такой красивый гол. Честно скажу, приходите на тренировки, он это умеет делать. То, что сделал Скопинцев, когда видишь свободную зону и идешь один в один, ты в 20 метрах от ворот, почему не попробовать? Если не будешь пытаться бить, как мы делали в первом тайме… не знаю, сколько там, мы нанесли 2-3 удара. Это очень мало, надо бить, бить и бить по воротам, тогда ты можешь быть успешным. Как у нас получилось во втором тайме.

- Насколько это удаление помешало сегодня «Динамо»? Понятно, что после него удалось забить, но играя «Динамо» в 11 игроков, смогло бы дожать соперника?

- Я думаю, да. Вы видели, мы смогли забить два гола. Держали счет до конца, я думаю, ребята сделали и отработали бы хорошо. Когда у тебя на одного игрока меньше, надо еще больше бегать, закрывать зоны. В «Рубине» также играют классные игроки, которые умеют играть с мячом, в короткий пас, один в один наконец. Один гол забили, но мы все равно вдесятером хорошо сыграли.