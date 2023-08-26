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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак провёл 200 матчей в РПЛ

26 Августа 2023 • 20:17 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

Субботний матч против «Урала» стал для рулевого «Зенита» Сергея Семака 200-м в Российской премьер-лиге. Об этом говорится на страницах авторитетного портала transfermarkt.

Свой первый тренерский матч в РПЛ Семак провёл ещё в сезоне 2013/2014, когда он провёл незначительный период в качестве исполняющего обязанности наставника «Зенита». Затем Семак провёл 43 матча чемпионата России у руля «Уфы», после чего он вернулся в питерский клуб уже главным тренером.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Урал» на своём поле со счётом 4:0. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт 30 августа – против «Балтики» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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