Рахимов: «Желание команды не проигрывать матч присутствовало, это хорошо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Чудесное спасение в концовке, но при этом вы после игры были недовольны тем, что не победили.

- Ну, конечно, недоволен, когда ты ведешь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить такой матч до победы. К сожалению, вы видите, как случается. Голы были нам забиты очень красивы, здесь ничего не скажешь. Но в любом случае акцентировать внимание на красивых голах… можно еще по 10-20 раз пробить и не попасть. Я думаю, нам не стоит. Нужно находить, почему к этому пришло, где и в какой зоне мы допустили ошибку, что позволило сопернику пробить по воротам. Но видите, такие удары случаются. Но все равно надо отдать должное команде, она после этого играла до конца и пыталась оказать давление на соперника. Мы сравняли счет. В любом случае я считаю, что нужно было доводить до победы, но в футболе такое случается, и здесь ничего не изменишь. Мы сегодня играли с очень хорошей командой, которая обладает очень хорошим составом. Поэтому в двух матчах с такими командами мы взяли четыре очка. Но надо двигаться дальше, искать свои очки и в других матчах.

- Вы часто говорите о том, что важно, как футболисты реагируют на гол. Сегодня как они отреагировали на первый гол? После него очень быстро залетел и второй. Насколько эта реакция вас удовлетворила или нет?

- Я, наверное, больше бы сказал после того, как второй гол влетел в наши ворота, и мы уже стали достаточно рискованно играть. Но очень высоко атаковали, у нас много передач в штрафную было, еще два-три эпизода, когда можно было завершать. К сожалению, не получилось. Но в любом случае вот эта реакция мне понравилась, и желание команды не проигрывать матч, оно присутствовало, это хорошо.

- В концовке сегодня «Рубин» играл уже не в пять защитников, впервые мы увидели на поле трех нападающих. Это частная история, просто потому, что играли в большинстве, или мы такой «Рубин» в концовках еще когда-нибудь увидим?

- Почему? Можем увидеть, эта история сегодня была ситуативная. Потому что надо понимать, что мы проигрывали. Нам нужно было усилить линию атаки. Я думаю, что вышедшие на замену игроки, Иванов, Фамейе и Лисакович, они как раз добавили той активности в атаке. Все-таки, наверное, это помогло нам сравнять счет. Посмотрим, все возможно, главное, чтобы они все были готовы к системным изменениям и хорошо выглядели как раз в физическом плане.