Колосков: «Динамо» и «Рубин» показали бездарный футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2.

Спортивный деятель отметил, что игра получилась бездарной и сумбурной в исполнении обеих команд, ведь не было скоростей, а также было много ошибок в простых передачах.

«Индивидуальное мастерство было на уровне, но какой-то командной игры я не увидел. Накал появился только в самом конце, футбола я в этом матче не увидел», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что казанский клуб отыгрался в дополнительное время.