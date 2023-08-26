​«Рубин» и «Оренбург» пропустили больше всех

В субботнем матче шестого тура Премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» - 2:2. Казанская команда вела в счёте, затем проигрывала, но в итоге смогла вырвать одно очко на родном стадионе.

«Рубин» на старте сезона не может похвастаться надёжностью оборонительной линии. В шести прошедших турах команда Рашида Рахимова пропустила 13 голов. У «рубиновых» худший текущий показатель пропущенных голов в Российской премьер-лиге наравне с «Оренбургом».

Следующий матч чемпионата России «Рубин» проведёт в субботу, 2 сентября, – против «Пари НН» на выезде.