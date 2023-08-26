Юран: «После матча в Воронеже беседа получилась, скажем, напряженная»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Как команда отреагировала на поражение от «Факела», удалось ли психологически восстановить футболистов?

- Отреагировала как отреагировала. Конечно, тяжело, когда проигрываешь. Разговаривали, общались, за два дня заезд на базу, разбирали непосредственно эту игру в Воронеже, что произошло, почему мы по показателям и пробегу меньше сделали, чем в домашней игре с «Ахматом». Получил ответы, что, скажем так, не выжали максимум, что всегда требуем из себя каждую игру. Поэтому такая беседа получилась, скажем, напряженная. А так психологически нормально.