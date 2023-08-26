Карпин: «Мы играем не так, как должны играть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- У вас на выезде крупное поражение от «Крыльев», потом крупная победа над «Рубином», потом снова выездное крупное поражение. С чем вы это связываете?

- С игрой нашей. Если мы играем не так, как должны играть. Дома мы провели матч с «Рубином», сыграли более-менее так, как нужно, а на выезде играем не так, как надо.

- Как проходит восстановление Осипенко?

- Проходит.

- Когда его на поле можно будет увидеть?

- Пока не скоро.

- Шесть изменений в стартовом составе, в чем причина? У кого-то повреждение или какие-то другие причины, реакция на матч в Сочи?

- Вы только что сказали сами - два выездных матча и два поражения со счетом 1:5 и 0:4. Что-то непонятно?