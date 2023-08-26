Булыкин предположил, почему Кассьерра стал много забивать

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о высокой результативности в новом сезоне форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

«Здесь есть два варианта: или хорошо отдохнул, или хочет уехать. Маловероятно, что он станет лучшим бомбардиром в этом сезоне, но ушел Малком и Кассьерра сейчас себя может хорошо проявить», — цитирует Булыкина портал «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Стоит отметить, что Кассьерра стал автором шести голов по итогам всей прошлой кампании.