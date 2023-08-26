Скопинцев: «Тренирую такие моменты - уход под правую ногу, чтобы быть более непредсказуемым»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Динамо» (2:2) Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Подведите итоги игры, такой яркой и эмоциональной.

- Игра, думаю, получилась на радость болельщикам. Очень много их пришло, и со стороны хозяев, и с нашей стороны тоже. Думаю, яркий футбол, все такое любят, множество голов забивается, потому что команды стараются открыто играть. Мы проявили в очередной раз характер, смогли даже вырваться вперед в меньшинстве. Но время очень медленно тянулось с тех пор, как удалились. Нужно было терпеть, к сожалению, чуть не хватило времени и выдержки. Нормально.

- Момент с голом - это нечто сумасшедшее. Думаю, это не только гол тура, но и больше. Можете прокомментировать, как решились на такой удар, как так получилось?

- Я пару раз в цикл тренирую такие моменты - уход под правую ногу, чтобы быть более непредсказуемым. Ждал такого момента, знал, что рано или поздно в какой-то игре появится такой шанс. И вот всё удачно, количество в качество перешло, поэтому я очень рад и счастлив, что наконец забил гол.

- Тем не менее, «Рубин» в касание смог сравнять, вот этот гол в компенсированное время опустошает?

- Нет, потому что приложили грандиозные усилия всей командой, проигрывали, а потом вообще выигрывали у такой организованной команды, как «Рубин». Я думаю, в целом мы должны быть удовлетворены достигнутым результатом, увезли одно очко из Казани. Двигаемся дальше, мы остаемся в лидирующей группе.