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Гуренко высказался о разгромной победе «Зенита» над «Уралом»

26 Августа 2023 • 19:38 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о разгромной победе питерского «Зенита» над «Уралом» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команда с берегов Невы играла на три шага быстрее, к тому же было видно, что игроки уральской команды были очень напряжены.

«Это нормально, но «Зенит» уверенно сыграл, команда находится в хорошей форме. То есть, команда Семака сейчас очень сильная», - приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

«Зенит» благодаря победе поднялся на вторую строчку в турнирной таблице и уступает «Краснодару» одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Сергей Гуренко
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