Гуренко высказался о разгромной победе «Зенита» над «Уралом»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о разгромной победе питерского «Зенита» над «Уралом» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команда с берегов Невы играла на три шага быстрее, к тому же было видно, что игроки уральской команды были очень напряжены.

«Это нормально, но «Зенит» уверенно сыграл, команда находится в хорошей форме. То есть, команда Семака сейчас очень сильная», - приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

«Зенит» благодаря победе поднялся на вторую строчку в турнирной таблице и уступает «Краснодару» одно очко.