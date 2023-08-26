Пименов: «Зенит» на две головы сильнее «Урала»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Уралом» (4:0) в шестом туре Российской премьер-лиги.

«Зенит» уверенно обыграл «Урал». Но это было предсказуемо, он на две головы сильнее», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Иван Сергеев, Клаудиньо и Матео Кассьерра (дубль).

После шести туров «сине-бело-голубые» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, пополнив свою копилку на 13 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с московским ЦСКА (3 сентября в 17:30 по мск).