Чудодейственное удаление Маричаля: «Динамо» вдесятером устроило камбэк в Казани, но и у Фамейе ответ нашёлся

«Рубин» и «Динамо» сыграли в рамках чемпионата России. Матч шестого тура РПЛ состоялся 26 августа на стадионе «Ак Барс Арена».

Очень активно СМИ муссировали слухи о скорой отставке Рашида Рахимова и этим мотивировали «Рубин». В прошлом туре казанцы впервые победили в новом сезоне, переборов «Крылья Советов». Разговоры поутихли, хороши ли это перед матчем против «Динамо», у которого просто шикарная серия нарисовалась. Четыре матча подряд выиграли «бело-голубые» и вы только послушайте имена соперников – «Зенит», «Краснодар», «Балтика», ЦСКА.

«Динамо» и в Казани начало активнее, играли «бело-голубые» первым номером. Чаще накатывали на ворота Дюпина, чаще били, но опасности особой не было. А вот «Рубин» едва ли не в первой атаке мог счёт открывать. Справа пошла выверенная диагональ на Рахмоналиева, а тот пробил с лёту метров с десяти, но попал точно по позиции Антона Шунина. Гости слегка опешили, отдали инициативу после этого момента, игра завязла.

Тишина была перед бурей, под занавес первого тайма команды подготовили обмен ударами. Денис Макаров с фланга навесил на дальний угол вратарской, там открылся Тюкавин и пробил в противоход вратарю. Быть бы голу, но не попал Константин в створ. А вот «Рубин» отнёсся к своему шансу ответственно. Маричаль двумя руками схватил Даку, выбегавшего на разрезающую передачу. Очевидный фол, жёлтая карточка для уругвайца и пенальти.

К «точке» подошёл сам пострадавший и пробил не очень уверенно. Шунин даже слегка коснулся мяча, направленного в угол Мирлиндом Даку, однако не спас. Пенальти реализован – 1:0. А на исходе часа игрового времени ситуация для «Динамо» стала более удручающей. И вновь виновников ровно двое – Маричаль и зоркий арбитр. Николас сфолил в центре поля, сорвав атаку «Рубина», а Сергей Карасёв тут же налетел и выписал защитнику второе предупреждение, трансформировавшееся в удаление.

Удивительно, но «Динамо» нужна была эта взбучка. Спустя три минуты «бело-голубые» отыгрались в меньшинстве: Денис Макаров поймал отскок чуть левее центра штрафной площади и шикарным ударом в касание уложил мяч в дальний угол. Помог ещё рикошет от штанги, красота – 1:1. А под конец матча ещё и Скопинцев шокировал «Рубин» своим соло. Дмитрий дошёл до чужой штрафной площади, попутно обыграв двух защитников, прокинул мяч чуть в центр и пробил строго в «девятку» - 1:2.

Вот такое чудодейственное удаление Маричаля. Два красивых гола «Динамо» сообразило в меньшинстве и почти увезло волевую победу из Казани, но случилась пятая добавленная минута. Тогда оголтелый навал казанцев превратил в гол Фамейе, с близкой дистанции замкнувший кросс Ломовицкого - 2:2. Событийная ничья в Казани, прервавшая победную серию «Динамо».