«Пари НН» планирует создать свою медийную команду

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о возможном создании медийной футбольной команды.

Спортивный деятель отметил, что планирует создать команду, но не с четвертого сезона МФЛ, так как сейчас там уже стыки за право сыграть в турнире.

«Мы хотим это сделать. Будем решать в ближайшее время. Это тренд, это маркетинг, это пиар, это нужно делать. Мы это понимаем. С Николаем Осиповым пока не общались», - приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги стала команда «Родина Медиа», одним из владельцев которой является экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов.