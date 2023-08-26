Тарханов назвал клубы, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Известный тренер Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» всегда был и будет претендентом на чемпионство. Тем не менее ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» составят конкуренцию. Но думаю, что все равно «Зенит» чемпионом станет», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

После шести туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар». На второй строчке располагается «Зенит», а замыкает лидирующую тройку «Урал».

Напомним, «сине-бело-голубые» становились чемпионами России уже пять раз подряд, начиная с 2019 года.