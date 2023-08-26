Глушаков поделился впечатлениями от старта «Спартака» в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о старте сезона столичного клуба в Российской премьер-лиге.

«Как обычно, начинает хорошо, а потом появляются какие-то проблемы. Но я не нахожусь в команде, поэтому не знаю. Видел две последние игры команды, забуксовали», - приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» выиграл четыре первых матча в чемпионате, но затем уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) и в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» сыграет против «Ахмата». Начало – в 19:30 по московскому времени.