Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков поделился впечатлениями от старта «Спартака» в РПЛ

26 Августа 2023 • 19:10 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
1 1.70 X 4.20 2 4.60
1-й тайм

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о старте сезона столичного клуба в Российской премьер-лиге. 

«Как обычно, начинает хорошо, а потом появляются какие-то проблемы. Но я не нахожусь в команде, поэтому не знаю. Видел две последние игры команды, забуксовали», - приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» выиграл четыре первых матча в чемпионате, но затем уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) и в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» сыграет против «Ахмата». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Урал Урал
4
0
1.45 4.80 7.60
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
2
2
2.80 3.80 2.43
Видео
52 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
0
0
1.66 4.30 5.20
Видео
22 мин
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
0
0
2.70 3.40 2.70
Видео
27.08.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Балтика Балтика
2.05 3.80 3.60
Видео
27.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:21 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «С «Интером» было тяжелее, чем с «Реалом»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Надо отдать должное сопернику, 2:2 - результат справедливый»
20:17 · Россия. Премьер-лига
​Семак провёл 200 матчей в РПЛ
20:10 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Желание команды не проигрывать матч присутствовало, это хорошо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Динамо» и «Рубин» показали бездарный футбол
20:05 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» и «Оренбург» пропустили больше всех
19:56 · Россия. Премьер-лига
Юран: «После матча в Воронеже беседа получилась, скажем, напряженная»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Мы играем не так, как должны играть»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, почему Кассьерра стал много забивать 1
19:42 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Тренирую такие моменты - уход под правую ногу, чтобы быть более непредсказуемым»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Гуренко высказался о разгромной победе «Зенита» над «Уралом»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Зенит» на две головы сильнее «Урала»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» не смог упрочить лидерство, уступив «Ленинградцу»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» планирует создать свою медийную команду
Все новости
Рекомендуем