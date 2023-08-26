Скопинцев выдал шедевральный проход, «Динамо» уже ведёт в матче с «Рубином»

Матч шестого тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» получается драматичным и непредсказуемым. Мирлинд Даку вырвал для казанцев победу в первом тайме, реализовав 11-метровый. Сразу после возобновления игры красную карточку получил Николас Маричаль, но Константин Тюкавин шикарным ударом с лета отыгрался. На 75-й минуте команда Марцела Лички вовсе оказалась впереди. Дмитрий Скопинцев на левом фланге взял игру на себя, промчался к штрафной, не обращая внимания на соперников, и плотно пробил с нерабочей ноги в дальнюю девятку. «Динамо» уже ведет 2:1 и в онлайн-таблице настигает на втором месте «Зенит» с «Уралом». Соперник - 12-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.