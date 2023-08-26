Наумов уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, что «Урал» временно наверху. А «Зенит», конечно, будет чемпионом. Тут вопросов нет. А вот «Краснодар», например, вполне способен побороться за медали. Так что интрига есть», — цитирует Наумова Rusfootball.

Функционер добавил, что сейчас у нас интересный чемпионат, в котором забивается большое количество голов.

После шести туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого 13 баллов. Третий — «Урал» (13).