Тюкавин забил красивый мяч с лёта и сравнял счёт в матче «Рубин» - «Динамо»

«Рубин» и «Динамо» в Казани проводят матч шестого тура Премьер-лиги. Мирлинд Даку открыл счет на 45-й минуте, реализовав 11-метровый, который сам же и заработал. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Николаса Маричаля, а спустя четыре минуты отыгрались. Константин Тюкавин подобрал мяч в радиусе штрафной и с лета пробил в правый верхний угол ворот, голкипер в броске переправил мяч в штангу, а рикошет в сетку - 1:1.

«Динамо» выходит на чистое четвертое место, соперник делит девятую строчку. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.