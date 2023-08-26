​Кулаков: «Если быстро пропускаешь от «Зенита», потом сложно»

Футболист «Урала» Денис Кулаков высказался после поражения от «Зенита» с результатом 0:4 в шестом туре Премьер-лиги.

«Быстро пропустили. А с «Зенитом» если быстро пропускаешь, потом сложно», - сказал Кулаков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Кулаков отметил, что план «Урала» не игру в Санкт-Петербурге не сработал. По словам футболиста, сейчас команде важно проанализировать ошибки и двигаться дальше.

В следующем туре чемпионата России «Урал» будет принимать «Ахмат». Команды сыграют в субботу, 2 сентября. А 29 августа «шмели» сыграют в гостях у «Рубина» в третьем туре группового этапа Кубка России.