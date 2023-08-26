Глушаков — о том, что «Спартак» не поздравляет его с днём рождения: «Я что девочка, чтобы обижаться?»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, что клуб не поздравил его с днём рождения.

«Я привык. Видите, и Федуна уже не поздравляют. Мне обидно? Я что девочка, чтобы обижаться?» — сказал Глушаков журналистам перед матчем «Спартака» с «Ахматом».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время хавбек стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Сегодня, 26 августа, «красно-белые» принимают на своем поле «Ахмат» в рамках шестого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.