​Булыкин поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Ахмат»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу субботнего матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

По словам Булыкина, в игре против «Ахмата» у команды Гильермо Абаскаля не должно возникнуть проблем, в том числе из-за фактора своего поля.

«Спартак» хочет реабилитироваться как перед болельщиками, так и перед собой. Всё-таки было два поражения... Думаю, игра сегодня у «Спартака» получится. Должны поправить психологическое и турнирное положение», - сказал Булыкин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Футболисты «Спартака» и «Ахмата» услышат стартовый свисток главного арбитра в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.