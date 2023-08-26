Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе «Зенита» над «Уралом», 4:0, в матче шестого тура РПЛ.

- Ожидали большего сопротивления от «Урала» в этом матче?

- Конечно. Все-таки он мог занять первое место. Но я заметил, что как только команды вырываются вперед, почему-то с ними что-то происходит. Наверное, сам Ганчаренко не ответит на вопрос, что случилось. Откуда взялись такие ошибки. Видимо, «Зенит» заставляет соперников волноваться, что они вообще не играют в свой футбол. В пяти предыдущих турах мы видели один «Урал», а сегодня - другой. Без шансов. Такие ошибки, как допускал вратарь и защитники, с «Зенитом» непростительны.

- Чем можно объяснить такой курьезный момент с Помазуном, после которого ему забили мяч?

- При всем уважении к вратарю, уже тысячу раз говорили, что нужно просто выбить мяч, а не делать какие-то передачи. Клаудиньо быстро сориентировался и перебросил Помазуна. Такие ошибки, конечно, не прощаются.

- Это была финальная точка для «Урала», или еще раньше было понятно, что гости проиграют?

- После второго гола, который забил Кассьерра, уже было ясно, что либо «Урал» крупно проиграет, либо может зацепить игру. Но третий гол все расставил по своим местам.

- Можно сказать, что «Зенит» нащупывает свою игру после невнятного старта сезона?

- Если бы «Спартак» туром ранее обыграл питерцев, они могли бы попасть в глубокую яму. А когда «Зенит» одолел команду Абаскаля, он стал играть еще лучше на фоне этого успеха. Стали налаживаться связи. В итоге отставание от «Краснодара» сократилось до одного очка.

- А что касается «Урала», не думаете, что команда может «поплыть» после такого болезненного поражения?

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- Запросто. Хотя проигрывать «Зениту» психологически не так тяжело. Понятно, что счет неприятный. Но это не клуб из нижней части таблицы. Сейчас все будет зависеть от того, как Ганчаренко выведет команду.

- До матча воспринимали «Урал», как одного из лидеров чемпионата, или было осознание, что он ненадолго вверху таблицы?

- Если екатеринбуржцы хотели бы закрепиться наверху, то, по крайней мере, должны были не проиграть «Зениту». А если мы видим такой счет, то всем понятно, что питерцы на сегодняшний день на голову сильнее. «Зенит» в трудные моменты умеет собираться и показывать лучшую игру.

- Как скоро «Зенит» вернется на первую строчку?

- Буквально два-три тура.

- Не сомневаетесь, что питерцы туда вернутся?

- Нет. Другое дело, что мы очень хотели увидеть борьбу с «Зенитом» среди клубов, которые находятся вверху таблицы. Но мы видим, что даже в ситуации, когда «Зенит» отставал на пять очков, он не растерялся. Все-таки пять очков – это уже весомое отставание. А сейчас разница всего одно очко. Просто «Зенит» вовремя собрался. Встреча со «Спартаком» была переломной.

Елена Григорьевская