​Бабич может дебютировать за «Спартак» в субботу – он попал в заявку

В субботу вечером матч шестого тура Премьер-лиги России проведут «Спартак» и «Ахмат». Состав московской команды уже был обнародован. Стоит сказать, что защитник Срджан Бабич, который перебрался в стан «красно-белых» в начале недели, остался в запасе. Сербский футболист сможет дебютировать за «Спартак» по ходу игры.

Напомним, что 27-летний Бабич перебрался в «Спартак» из испанской «Альмерии», где он выступал в течение двух лет.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на портале LiveResult.