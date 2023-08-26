Сергеев — о победе над «Уралом»: «Не ожидали, что настолько всё легко получится»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался после разгромной победы над «Уралом» (4:0) в шестом туре чемпионата России.

«Не ожидали, что настолько все легко получится, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Футболист добавил, что «Зенит» знал, как «Урал» играет в прессинге, но команда смогла справиться с этим и одержала заслуженную победу.

Сергеев провел на поле 70 минут и отметился одним забитым мячом.

После шести туров «Зенит» располагается на втором месте в чемпионате России, набрав 13 очков.