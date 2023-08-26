«Рубин» забил «Динамо» на 45-й минуте, реализовав пенальти

В шестом туре Премьер-лиги «Рубин» принимает «Динамо». Первый тайм получился не очень событийным и практически безголевым. Но на 45-й минуте казанцы получили право пробить 11-метровый штрафной удар. Николас Маричаль не по правилам атаковал соперника в борьбе за верховой мяч. Заработавший стандарт Мирлинд Даку сам вызвался пробить по воротам и направил мяч в правый нижний угол ворот. Антон Шунин угадал направление удара, но не выручил.

Счет стал 1:0 в пользу «Рубина». Казанцы выходят на седьмое место, соперник - делит четвертое. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.