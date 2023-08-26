​Селихов и Бонгонда - в составе «Спартака» на игру с «Ахматом»

В субботу вечером «Спартак» проведёт домашний матч против «Ахмата» в рамках шестого тура чемпионата России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Умяров, Денисов, Мартинес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Отметим, что вратарь Александр Селихов в этом сезоне ещё не играл.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в двух последних турах Премьер-лиги «Спартак» проигрывал «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).