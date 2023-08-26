Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в эксклюзивном комментарии для корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егора Беляева высказался о победе над «Уралом» в матче шестого тура РПЛ.

- Поздравляю с победой.

- Спасибо.

- Три победы подряд в рамках чемпионата. Что стало переломным моментом после сложного старта сезона?

- Потому что мы тренируемся, набрали форму.

- Были ли предпосылки для свободного удара в эпизоде в первом тайме с Нуралы Алипом или всё было в рамках правил?

-Нет, он толкал мяч, а не пас давал, поэтому всё по правилам.

Напомним, что петербургский «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 4:0 и вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив «Урал».