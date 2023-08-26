Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип в эксклюзивном интервью для корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егора Беляева дал комментарий о победе в матче шестого тура РПЛ против «Урала».

- Поздравляю с победой. Сегодня вы играли в тройке с Дугласом Сантосом и Вячеславом Караваевым, которые не являются профильными центральными защитниками. Насколько такое сочетание было необычно для вас?

- Самое главное для меня это играть, спасибо тренеру за то, что поверил и поставил на матч. Хоть и не играл центрального в тройке, но получилось выполнить задачу. Не пропустили и забили четыре, это самое главное.

- Продолжается победная домашняя серия против «Урала». С чем связны регулярные успехи против екатеринбуржцев?

- Мы плохо начали сезон, сейчас стали набирать форму и, дай бог, будем продолжать в таком же темпе.

- Вы сказали про непростой старт кампании. Что стало переломным моментом, учитывая четыре победы подряд в рамках всех турниров?

- Не знаю, честно. Думаю, что были настроены и все набрали хорошую форму. Команда на правильном пути.

Напомним, что петербургский «Зенит» выиграл домашнюю встречу со счётом 4:0 и опередил «Урал» в турнирной таблице Премьер-лиги, выйдя на второе место.