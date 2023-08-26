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​В «Пари НН» сообщили о готовности подписать Дзюбу

26 Августа 2023 • 18:09 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
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Через 0 ч. 53 мин.

Дмитрий Кондратов, который в «Пари НН» возглавляет совет директоров, высказался о подборе игроков для команды.

По словам Кондратова, клуб не хочет приглашать опытных игроков, чтобы они находились на скамейке запасных. При этом «Пари НН» готов подписать Артёма Дзюбу.

«Если будет возможность взять Дзюбу, мы с удовольствием его возьмём. Артём, если ты нас слышишь, мы будем рады», - сказал Кондратов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Артём Дзюба представляет «Локомотив». Недавно форвард отпраздновал свой 35-й день рождения.

В субботу «Пари НН» проведёт матч против «Ростова». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Пари НН Дмитрий Кондратов
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