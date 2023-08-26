«Зенит» ударно провёл один из ключевых матчей начала сезона. В домашнем противостоянии с «Уралом», который лидировал после пяти туров Премьер-лиги, питерские футболисты забили четыре безответных гола и победили со счетом 4:0.

Быстрый гол Клаудиньо - Иван Сергеева облегчил задачу чемпионам. На себя здорово взял игру Матео Кассьерра, промчался к воротам около 40 метров, обвел голкипера и удвоил счет. Еще дважды футболисты «Урала» помогали соперникам отличиться. Вратарь Илья Помазун подарил мяч Клаудиньо, который сразу пробил над ним в сетку. Четвертый гол в активе Кассьерры, который снова накрутил оборону и поразил цель.

Как это было, смотрите в видеообзоре.