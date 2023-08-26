Ганчаренко высказался о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о разгромном поражении от питерского «Зенита» (0:4) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что уральский клуб играл достаточно удобно для своего соперника, давая питерскому клубу разбежаться.

«Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», - заявил Ганчаренко в разговоре с «Матч ТВ».

После победы «Зенит» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 набранных очков и опережая «Урал» по дополнительным показателям.