​Кассьерра рассказал, за счёт чего «Зенит» уверенно обыграл «Урал»

В субботу «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:0 в матче шестого тура Премьер-лиги России. Автором дубля стал нападающий Матео Кассьерра, который сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата. После игры колумбийский футболист дал комментарий.

«Мы прекрасно понимали, что начали чемпионат не так, как хотели бы. Потеряли очки в матче с «Ростовом», в матче с «Динамо». Настрой был сумасшедший. Очень хотели победить сегодня. И, думаю, за счёт этого так уверенно провели игру», - сказал Кассьерра, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матео Кассьерра в текущем сезоне Премьер-лиги забил шесть голов. При этом за весь прошлый чемпионат колумбиец смог забить только дважды.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 3 сентября. Команда Сергея Семака будет играть против ЦСКА на выезде.