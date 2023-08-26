В «Пари НН» заявили, что не хотят заполнять стадион врачами и учителями

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о посещаемости на домашних играх команды.

«Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах — привозить врачей и учителей. Мы хотим идти другим путем», — передает слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Функционер рассказал, что сейчас клуб проводит много различных встреч с поклонниками команды, а также ведется большая работа по активностям перед матчами.

Сегодня, 26 августа, «Пари НН» примет «Ростов» в рамках шестого тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.