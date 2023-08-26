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Ганчаренко: «Мы играли в такой футбол, который очень удобен «Зениту»

26 Августа 2023 • 17:54 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
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Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тяжелая игра для вашей команды сегодня получилась. Практически ничего не выходило в атаке на протяжении этих 90 минут. С чем это связано?

- Да нет, она как раз таки не тяжелая, она для нас сложная, мы  очень сильно должны от этой игры оттолкнуться, чтобы понять, куда нам идти. Лучше нам вот тут так потерять три очка, и это будет очень хорошая пища для размышлений. Добавить сейчас мне очень сложно что-то.

- От чего можно оттолкнуться?

- Думаю, что все сказал. Мы играли в такой футбол, который очень удобен «Зениту». Мы очень много мячей потеряли в центре. Мы из-за этого не оказывали никакого давления на защиту соперника. К сожалению, это так. И в большей степени не то, что прессинг у нас не получился, а из-за того, что мы очень плохо действовали в начале атаки.

- Двойная замена в перерыве на что была направлена? Почему вы решили убрать Сиссе и Кулакова?       

- Тот случай, когда молодые игроки должны получать игровую практику.

- Почему во втором тайме тогда не получилось? При счете 0:3, когда было много в этом матче ясно, как-то радикально улучшить игру?

- Очень плохое было начало атаки, мы очень удобно для «Зенита» действовали.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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