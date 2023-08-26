Семак обещает максимальную ротацию в игре с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Что касается перестроений, которые вы делали после перерыва, вариант с Барриосом, Дугласом Сантосом и Караваевым, эта тройка центральных защитников насколько рабочая, или это чисто эксперимент?

- Эксперимент, конечно, у нас так сложились обстоятельства, что три центральных защитника, которые могут играть на этой позиции, Родригао, Чистяков и Эракович, все недоступны, поэтому надо что-то думать и сохранять того же Алипа, которому много игрового времени выпало. Барриоса на Кубок не выпускаем, поэтому Алипу дали чуть-чуть меньше, а Барриос доиграл до конца.

- По игре той тройки, которая выходила в старте, можно ли какие-то выводы делать для тренера при такой игре соперника в атаке?

- Конечно, можно делать выводы, смотреть по перемещениям, страховке, движению, работе на мяче, много вариантов мы держим в голове и на которые мы смотрим для того, чтобы оценивать игру нашей команды и наших игроков.

- Насколько вы довольны?

- Доволен, сегодня мы сыграли хороший матч.

- Что касается Данила Кругового. Он мог быть не таким ярким, что в этом отрезке сезона ему не хватает, чтобы так же выглядеть в игре, как на тренировках?

- Я думаю, где-то психологический вопрос ввиду недостаточной игровой практики. Но с его качеством работы с мячом, хотелось бы больше конкретики в завершающей стадии, конкретики. Это у него есть, он периодически выходит на хорошие позиции, но завершающая передача - это то, что ему не дает почувствовать уверенность, которую мы видим на тренировках.

- С учетом того, что максимальный результат в Кубке к данному моменту, и игра достаточно скоро с калининградской «Балтикой», в среду, насколько серьезную ротацию можно ожидать?

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- Конечно, будет серьезная ротация, максимально возможная, сложно что-то делать, поэтому она, конечно, будет, мы будем смотреть на состояние игроков, чтоб понимать кто сколько сможет сыграть и кто как будет восстанавливаться?