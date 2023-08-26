Александр Горшков — о разгромной победе «Зенита» над «Уралом»: «На поле была одна команда»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался после крупной победы «сине-бело-голубых» над «Уралом» (4:0) в шестом туре РПЛ.

«Сегодня на поле была одна команда. Преимущество «Зенита» было ощутимое. Странно, что «Урал» не смог оказать какое-то сопротивление, ничего не создал. «Зенит» заслуженно победил», — заявил Горшков порталу «РБ Спорт».

После победы над «Уралом» команда Сергея Семака поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от «Краснодара» составляет всего один зачетный балл.

Следующим соперником «Зенита» в РПЛ станет ЦСКА.