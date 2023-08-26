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Бывший игрок «Реал Сосьедада» Икер Эрнандез: Бабич может стать одним из лучших защитников в чемпионате России эксклюзив

26 Августа 2023 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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Через 0 ч. 26 мин.

Бывший футболист «Реал Сосьедада» Икер Энандез в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новичке московского «Спартака» Срджане Бабиче.
- Когда я играл с ним, Срджан был очень и очень молод, но он уже выделялся своей игрой головой и физической силой. Кроме того, он очень любил подключаться в атаках на стандартах. Я не помню, забивал ли он в официальных играх, но создавал давление.

- Какой он был за пределами поля?

Я помню, как он очень стеснялся, потому что не говорил по-испански, но постепенно он подтянул язык и стал со всеми общаться. Тогда он не был таким уверенным в себе, но чувствовался его сильный характер.

 - Как вы думаете, у него получится в чемпионате России?

Знаете, я не очень слежу за чемпионатом России. Но думаю, что если Бабич был одним из лучших защитников в Ла Лиге, то он сможет стать одним из лучших и в чемпионате России. Искренне желаю ему выиграть вместе со «Спартаком» побольше трофеев.

Бабич пополнил ряды «Спартака» в нынешнее трансферное окно, заключив контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич Икер Эрнандез
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