Семак: «Сложно сказать, лучшая или не лучшая игра в сезоне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Можно ли сказать, что эта игра была одной из лучшей в сезоне для вашей команды, или вы не согласны?

- Сложно сказать, лучшей или не лучшей. Это была хорошая игра, было много хороших моментов, и по игре неплохо смотрелись, и счет хороший. В принципе, сегодня сыграли очень качественный матч.

- Качественную игру провел и Матео Кассьерра, он забил два мяча и был близок к третьему. Вы его держали на поле до последних минут для того, чтобы он сумел совершить хет-трик?

- И для этого тоже. «Урал» - достаточно высокорослая команда, и он нам нужен на стандартах. Также, конечно, хотелось, чтобы он забил еще, если будет возможность.