В «Пари НН» сообщили, что не планируют увольнять Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможной отставке Сергея Юрана с поста наставника.

«Уволить тренера — самое простое. Всегда нужно понимать, чего мы хотим и какого тренера приглашать, например, вместо Юрана. К нему только положительное отношение. Пусть работает», — передает слова Кондратова «Чемпионат».

Напомним, 54-летний Юран является главным тренером «Пари НН» с апреля этого года.

В текущей кампании нижегородцы одержали одну победу и один раз сыграли вничью, а также потерпели три поражения.

Сегодня, 26 августа, «Пари НН» примет на своей домашней арене «Ростов» Валерия Карпина. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.