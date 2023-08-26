Радимов оценил победу «Зенита» над «Уралом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о разгромной победе питерского клуба над «Уралом» (4:0) в рамках шестого тура РПЛ.

Экс-игрок сборной России отметил, что команда с берегов Невы полностью доминировала, к тому же ей помог быстрый гол Ивана Сергеева.

«В психологическом плане победа над «Спартаком» дала «Зениту» сумасшедший импульс. «Зенит» доминировал. «Урал» робко вышел, робко доиграл. Ноль ударов по воротам «Зенита», - заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, отставание от «Краснодара» составляет всего один балл.