Личка: «Ноги - это только инструмент для работы, а в футбол играют головой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- В каком состоянии команда приехала в Казань, к какой игре нам всем готовиться?

- Думаю, настроение хорошее. Мы готовы попробовать продлить нашу победную серию. Мы знаем, что перед нами стоит хорошая команда, которая умеет играть в футбол, умеет играть в короткий пас, середина поля хорошая. Там хорошие нападающие, а сзади стоят очень сильные агрессивные защитники. Поэтому нам надо иметь в умный футбол, а не только бегать. Ноги - это только инструмент для работы, а в футбол играют головой, поэтому надо думать и искать возможности на поле.

- До предыдущего тура «Рубин» не побеждал в сезоне, а в прошлом матче победил. Будет ли это проблемой для «Динамо», что казанцы в приподнятом настроении после первой победы в сезоне?

- Нет, я в этом не вижу проблем. Я уверен, что Казань тоже будет хотеть подтвердить хорошую форму и искать счастья в атаке. Мы можем увидеть хороший открытый футбол с высокой интенсивностью, как это было неделю назад между нами с ЦСКА, и болельщики, которые придут сегодня на стадион, покинут его с хорошим настроением после хорошего футбола.