Кондратов: «Цель «Пари НН» — попасть в десятку»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о задачах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«В прошлом году мы говорили, что задача «Пари НН» — идти вверх. В этом году у нас есть цель — попасть в десятку», — передает слова Кондратова «Чемпионат».

Функционер добавил, что у команды есть задача развивать своих футболистов для их дальнейшей продажи.

За пять туров текущего сезона РПЛ «Пари НН» набрал четыре очка и пока находится на 14-й строчке.

26 августа подопечные Сергея Юрана примут «Ростов». Портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате. Начало события запланировано на 20:00 по мск.