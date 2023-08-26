Петржела: Я верю, что «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе питерского клуба над «Уралом» (4:0) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Чешский специалист отметил, что пока рано делать выводы об игре команды Сергея Семака, но верит, что «сине-бело-голубые» снова станут чемпионами.

«Определенно, такая победа над «Уралом» пойдет на пользу команде в преддверии игры с ЦСКА. Каждая победа воодушевляет», - заявил Петржела в разговоре с «Матч ТВ».

«Зенит» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» всего один балл.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против ЦСКА.