Рахимов: «Если будет такая ситуация, что Фамейе нужно будет выйти, то выйдет»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- В каком состоянии сейчас команда после победы в прошлом туре. Воодушевлены ребята?

- Все-таки победа должна какую-то уверенность придавать, но это все-таки уже было неделю назад. Поэтому сегодня совершенно другой день, совершенно другая игра. Надеюсь, что состояние хорошее.

- Несколько изменений в составе. Вернулся Рахмоналиев в состав, Фамейе в заявке. Можете рассказать поподробнее, как с ними обстоит дело, готов ли Фамейе к выходу на замену?

- Небольшие повреждения была у нескольких человек, Фамейе после травмы. Он с нами тренировался последние два-три дня. Поэтому посмотрим, если будет такая ситуация, что ему нужно будет выйти, то выйдет. Пока не знаем на какое время.

- В прошлом туре загадкой для многих было выйдет Ломовицкий на фланге или в атаку. Сегодня вопросов нет, Ломовицкий точно в обороне, Кузнецов точно в атаке…

- Сегодня - да. Это уже не загадка.