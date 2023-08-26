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Рахимов: «Если будет такая ситуация, что Фамейе нужно будет выйти, то выйдет»

26 Августа 2023 • 17:22 Комментировать
Рубин
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- В каком состоянии сейчас команда после победы в прошлом туре. Воодушевлены ребята?

- Все-таки победа должна какую-то уверенность придавать, но это все-таки уже было неделю назад. Поэтому сегодня совершенно другой день, совершенно другая игра. Надеюсь, что состояние хорошее.

- Несколько изменений в составе. Вернулся Рахмоналиев в состав, Фамейе в заявке. Можете рассказать поподробнее, как с ними обстоит дело, готов ли Фамейе к выходу на замену?

- Небольшие повреждения была у нескольких человек, Фамейе после травмы. Он с нами тренировался последние два-три дня. Поэтому посмотрим, если будет такая ситуация, что ему нужно будет выйти, то выйдет. Пока не знаем на какое время.

- В прошлом туре загадкой для многих было выйдет Ломовицкий на фланге или в атаку. Сегодня вопросов нет, Ломовицкий точно в обороне, Кузнецов точно в атаке…

- Сегодня - да. Это уже не загадка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Джоэль Фамейе
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