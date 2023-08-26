Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил качество газона в Воронеже после матча шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

Ранее форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба в негативно высказался о состоянии поля.

«Многие жалуются на поле? Значит, есть причины. Вязкая поляна, высокая трава. Надо привыкать к нему, адаптироваться», - приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая питерский «Зенит» на один балл.

В следующем туре «быки» на своем поле сыграют против «Спартака».